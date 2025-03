Das Medizintechnikunternehmen aus Liechtenstein erweitert sein Exzellenzzentrum-Netzwerk und macht signifikante Schritte zur US-Markteinführung seiner GERD-Therapie.

Implantica AG, ein in Liechtenstein ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf fortschrittliche implantierbare Technologien spezialisiert hat, erzielt weiterhin bedeutende Fortschritte im medizinischen Bereich. Das Hauptprodukt RefluxStop zielt darauf ab, die Behandlung der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) zu revolutionieren, einer Erkrankung, von der weltweit über eine Milliarde Menschen betroffen sind.

Bei der Jahrestagung der Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES), die Anfang dieses Monats in Long Beach, Kalifornien, stattfand, stieß RefluxStop auf großes Interesse. Unabhängige Chirurgen aus der Schweiz und Österreich präsentierten Erfahrungen und klinische Ergebnisse aus der Praxis und hoben den einzigartigen Wirkmechanismus und die Wirksamkeit des Geräts hervor. Dr. Peter Forsell, Gründer und CEO von Implantica, zeigte sich begeistert über die positive Resonanz und betonte die Bereitschaft des Unternehmens, RefluxStop nach FDA-Zulassung amerikanischen Patienten zur Verfügung zu stellen.

Expansion des Exzellenzzentrums-Netzwerks und FDA-Fortschritte

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Implantica Sdr./1 ?

Im Rahmen seines Engagements für eine zugänglichere GERD-Behandlung erweiterte Implantica sein Netzwerk durch die Aufnahme des Universitätskrankenhauses La Paz in Madrid, Spanien, als zwölftes Exzellenzzentrum. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Patientenzugang zu RefluxStop zu verbessern und die Präsenz von Implantica in wichtigen europäischen Märkten zu festigen.

Im Februar erhielt Implantica positive Rückmeldungen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) bezüglich seiner Einreichung des Premarket Approval (PMA) Moduls 2 für RefluxStop. Dieser Meilenstein bringt das Unternehmen der Markteinführung seiner innovativen Behandlungsmethode in den USA näher und adressiert damit einen erheblichen ungedeckten Bedarf unter GERD-Patienten.

Finanzielle Performance und Marktposition

Zum 31. Dezember 2024 zählten Peter Forsell mit einem Anteil von 46,6% und Handelsbanken Fonder mit 8,7% zu den größten Aktionären von Implantica. Die Aktie des Unternehmens wird unter dem Ticker IMP A SDB (ISIN SE0014855029) am Nasdaq First North Premier Growth Market gehandelt. Obwohl spezifische Finanzkennzahlen nicht im Detail vorliegen, deuten die jüngsten strategischen Initiativen auf eine positive Entwicklung der Marktposition des Unternehmens hin.

Die aktuellen Aktivitäten von Implantica unterstreichen das Engagement des Unternehmens, GERD durch innovative Lösungen zu bekämpfen. Die positive Resonanz auf internationalen medizinischen Konferenzen, die Erweiterung der Behandlungszentren und die Fortschritte bei den behördlichen Genehmigungen positionieren das Unternehmen günstig innerhalb der Medizintechnikbranche. Investoren und Interessengruppen werden diese Entwicklungen voraussichtlich genau beobachten, in Erwartung weiterer Fortschritte und potenziellem Marktwachstum.

Anzeige

Implantica Sdr./1-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Implantica Sdr./1-Analyse vom 1. April liefert die Antwort:

Die neusten Implantica Sdr./1-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Implantica Sdr./1-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Implantica Sdr./1: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...