Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Mutares SE & Co. KGaA hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) ("Mutares") hat vor dem Hintergrund der Entscheidung im Deutschen Bundestag am 18.03. zur Änderung des Grundgesetzes und der damit verbundenen Möglichkeit zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie sowie der sehr starken Nachfrage nach Aktien der Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25/ WKN A40TC4) ("Steyr") am 18.03. beschlossen, den Streubesitz der Steyr zu erhöhen, um die Aktionärsbasis weiter zu diversifizieren. Damit sollen auch Einstiegsmöglichkeiten für neue Investoren geschaffen und die Möglichkeiten zum Beteiligungsausbau für bestehende Investoren verbessert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...