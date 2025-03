Nach einem verhaltenen Wochenbeginn am Montag setzte Gold am gestrigen Dienstag (18. März) zum Sprung über die 3.000er Marke an. Anders als am Freitag, als das Edelmetall die Marke von 3.000 US-Dollar das erste Mal knacken konnte, ist hinter dem aktuellen Ausbruch deutlich mehr "Dampf". Der Ausbruch scheint sich zu manifestieren. Doch zu früh freuen sollte man sich nicht, denn im weiteren Tagesverlauf steht der eminent wichtige Fed-Termin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...