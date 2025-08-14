© Foto: Google GeminiAngesichts anhaltend hoher Goldpreise verzeichnen Minenwerte eine starke Ertragslage. Besonders explosiv ist die Geschäftsentwicklung aktuell bei Equinox Gold. Dieser Goldwert ist Gold wert In der Gold- und Edelmetallbranche herrscht Sonderkonjunktur. Die hohen Preisniveaus aufgrund politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sorgen reihenweise für starke Geschäftsergebnisse. Doch im Einzelnen fallen die Quartalszahlen sehr unterschiedlich aus. Während Barrick Mining "nur" ein Umsatzplus von 16,5 Prozent vorlegen konnte, steigerten sich Agnico Eagle Mines und Kinross Gold um 35,6 beziehungsweise 41,8 Prozent. Sie alle werden aber überstrahlt von dem Ergebnis, das Equinox Gold am …Den vollständigen Artikel lesen ...
