Forge's Yukon-Durchbruch: Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren

Wenn Sie die Geschichte von Forge Resources (ISIN: CA34630Q1090 WKN: A40AT2 SYM: 5YZ) verfolgt haben, kennen Sie bereits das Potenzial des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts Alotta im Yukon.
Dieser Artikel wurde von Forge Resources geprüft und freigegeben.
Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!
dieses neueste Update ändert alles.
Forge hat gerade die Analyseergebnisse der ersten drei Bohrlöcher seines Phase-1-Bohrprogramms 2025 veröffentlicht - und die haben es in sich:
- Weit verbreitete Porphyr-Mineralisierung
- Hochgradige Goldabschnitte, einschließlich Sichtgold
- Große mineralisierte Zonen mit Mächtigkeiten von bis zu 300 Metern
Noch wichtiger: Forge liegt direkt neben einem Nachbarn mit 210Mio. € Marktkapitalisierung - Western Copper and Gold ( WKN: A1JMCZ SYM: 31WN) - dessen Casino-Lagerstätte nur 40-50 km entfernt im selben geologischen Korridor liegt.
Forge hingegen wird aktuell mit rund 30 Mio. € bewertet.
Schauen wir uns die Ergebnisse - und die Chance - genauer an.
Assay-Highlights von Alotta - Phase 1-Bohrungen
Die neu gemeldeten Bohrungen bestätigen, dass Forge ein großes, mineralisiertes Porphyrsystem entdeckt hat - mit hohen Goldgehalten und konsistenten Kupferwerten.
ALT-25-008 (Payoff Zone)
- 118,00 m mit 0,42 g/t Au, einschließlich:
- 20,49 m mit 0,91 g/t Au
- 1,26 m mit 9,53 g/t Au
- 0,7 m mit 16,85 g/t Au
- Komplettes 273 m-Bohrloch mineralisiert
- Sichtgold in mehreren Quarzadern beobachtet
ALT-25-009 (Payoff Zone)
- 53,22 m mit 0,45 g/t Au, einschließlich:
- 32,56 m mit 0,52 g/t Au
- 2,18 m mit 2,44 g/t Au + 6,73 g/t Ag
- Ebenfalls durchgehend mineralisiert
- Starke Alteration (Biotit, Serizit, Chlorit)
ALT-25-007 (Severance Zone)
- 300,72 m mit 0,22 g/t Au, 0,48 g/t Ag, 0,03% Cu
- Einschließlich:
- 53,48 m mit 0,45 g/t Au
- 1,85 m mit 5,45 g/t Au
- Starke Porphyr-Vererzung und Alteration
Das sind Ergebnisse im Entdeckungsstadium, vor allem wenn man berücksichtigt:
- Sichtgold
- Mächtigkeiten von mehreren hundert Metern
- Typische Porphyr-Indikatoren wie Stockwerk-Adern, Pyrit/Pyrrhotin/Molybdänit/Chalkopyrit und intensive Alteration
Ein geologisches Spiegelbild von Casino
Das Alotta-Gebiet ist Teil desselben regionalen geologischen Systems wie die Casino-Lagerstätte - eines der größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen der Welt.
Die jüngsten Bohrungen von Forge bestätigen:
- Quarz-Sulfid-Adern und Stockwerk-Systeme
- Alterationszonen (Chlorit, Biotit, Serizit, Silizifizierung)
- Multi-Metall-Mineralisierung: Au, Cu, Mo, Ag
- Brekzien und Intrusionskontaktzonen
CEO P.J. Murphy:
"Diese Ergebnisse bestätigen, dass unser Explorationsmodell funktioniert. Wir haben umfangreiche Alteration und Vererzung gefunden, ähnlich den distalen Zonen außerhalb des Patton-Porphyrs bei Casino."
Klartext:
- Alotta sieht aus wie Casino.
- Forge wird mit 30 Mio. € bewertet.
- Western Copper liegt bei über 320 Mio. €.
Der Cashflow-Vorteil: La Estrella-Kohle
Während Alotta noch exploriert wird, hat Forge baldige Einnahmen aus dem 80%-Anteil am voll genehmigten La Estrella-Kohleprojekt in Kolumbien.
Fakten:
- Voll genehmigt, in Entwicklung
- Acht Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle
- Produktionsstart 2025 geplant
- Produktionskosten ~35 US$/t vs. Marktpreis nahe 98 US$/t
Damit verfügt Forge über etwas, das viele Junior-Explorer nicht haben: einen klaren Weg zu Cashflow.
Kommende Katalysatoren
Forge hat fünf Bohrungen in Phase 1 abgeschlossen, die ersten drei wurden veröffentlicht. Nächste Schritte:
- Ausstehende Analysen für ALT-25-010 und ALT-25-011
- Phase 2-Bohrungen zur Erweiterung der Entdeckungszonen
- Potenzielles Interesse von Partnern/Instituten (Sichtgold bereits gefunden)
- Gold auf Allzeithoch
- Kupfer auf Rekordniveau nach 50%-Importzoll der USA
Warum Gold + Kupfer 2025 das perfekte Duo sind
Makro-Unterstützung für beide Metalle:
- Gold über 3.200 €/oz durch Zentralbankkäufe, Inflation und geopolitische Spannungen
- Kupfer auf Rekordhoch nach Trumps Zoll-Ankündigung, 17% Tagesplus
Forge bohrt:
- Gold
- Kupfer
- Molybdän
Und baut gleichzeitig Cashflow aus Kohle auf - ein Rohstoff, der weiter stark nachgefragt wird.
Forge vs. Western Copper: Bewertungslücke
Unternehmen
Projekt
Marktkap. (EURO)
Besonderheit
Western Copper (WKN: A1JMCZ SYM: 31WN)
Casino
210M+
Eines der größten unerschlossenen Cu-Au-Porphyre weltweit
Forge Resources (WKN: A40AT2 SYM: 5YZ)
Alotta
30 M
Frühphase, direkt daneben - mit Sichtgold
Fazit für Anleger
Das Setup:
- Starke Frühbohrungen
- Porphyrsystem bestätigt
- Sichtgold
- Cashflow-Asset in der Pipeline
- Gold und Kupfer auf Allzeithochs
- 7-fache Bewertungslücke zum geologischen Peer
Mit weiteren Ergebnissen in Aussicht und einem aktiven zweiten Halbjahr 2025 könnte Forge eine der nächsten großen Yukon-Geschichten werden - zu einem Bruchteil des Preises.
Mit besten Grüßen,
Suneal Sandhu
ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN
Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.
1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung
Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.
Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:
Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.
Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.
Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.
Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.
Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten
Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.
Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.
Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten
Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.
Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.
Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.
3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze
Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).
3.1 Erklärung zum Insiderhandel
Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.
Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).
Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.
3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss
Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:
Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.
Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.
Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.
Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.
4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme
Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.
Wesentliche Risikohinweise
Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.
Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.
Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.
Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.
Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.
5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung
Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.
Vergütungsdetails
Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.
Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.
Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.
Direkte Beauftragung durch Unternehmen
Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.
Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.
Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.
6. Zukunftsgerichtete Aussage
Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.
Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter
Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.
Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.
Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.
8. Gesetzliche und regulatorische Verweise
Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de
EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm
Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca
Schlussbemerkung
Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.
Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.
Enthaltene Werte: US6516391066,CA95805V1085,ARDEUT112562,CA83342V1040,CA34630Q1090
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)