Forge's Yukon-Durchbruch: Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren

Wenn Sie die Geschichte von Forge Resources (ISIN: CA34630Q1090 WKN: A40AT2 SYM: 5YZ) verfolgt haben, kennen Sie bereits das Potenzial des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts Alotta im Yukon.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

dieses neueste Update ändert alles.

Forge hat gerade die Analyseergebnisse der ersten drei Bohrlöcher seines Phase-1-Bohrprogramms 2025 veröffentlicht - und die haben es in sich:

Weit verbreitete Porphyr-Mineralisierung

Hochgradige Goldabschnitte, einschließlich Sichtgold

Große mineralisierte Zonen mit Mächtigkeiten von bis zu 300 Metern

Noch wichtiger: Forge liegt direkt neben einem Nachbarn mit 210Mio. € Marktkapitalisierung - Western Copper and Gold ( WKN: A1JMCZ SYM: 31WN) - dessen Casino-Lagerstätte nur 40-50 km entfernt im selben geologischen Korridor liegt.

Forge hingegen wird aktuell mit rund 30 Mio. € bewertet.

Schauen wir uns die Ergebnisse - und die Chance - genauer an.



Assay-Highlights von Alotta - Phase 1-Bohrungen

Die neu gemeldeten Bohrungen bestätigen, dass Forge ein großes, mineralisiertes Porphyrsystem entdeckt hat - mit hohen Goldgehalten und konsistenten Kupferwerten.

ALT-25-008 (Payoff Zone)

118,00 m mit 0,42 g/t Au , einschließlich:

, einschließlich: 20,49 m mit 0,91 g/t Au

1,26 m mit 9,53 g/t Au

0,7 m mit 16,85 g/t Au

Komplettes 273 m-Bohrloch mineralisiert

Sichtgold in mehreren Quarzadern beobachtet

ALT-25-009 (Payoff Zone)

53,22 m mit 0,45 g/t Au, einschließlich:

32,56 m mit 0,52 g/t Au

2,18 m mit 2,44 g/t Au + 6,73 g/t Ag

Ebenfalls durchgehend mineralisiert

Starke Alteration (Biotit, Serizit, Chlorit)

ALT-25-007 (Severance Zone)

300,72 m mit 0,22 g/t Au, 0,48 g/t Ag, 0,03% Cu

Einschließlich:

53,48 m mit 0,45 g/t Au

1,85 m mit 5,45 g/t Au

Starke Porphyr-Vererzung und Alteration



Das sind Ergebnisse im Entdeckungsstadium, vor allem wenn man berücksichtigt:

Sichtgold

Mächtigkeiten von mehreren hundert Metern

Typische Porphyr-Indikatoren wie Stockwerk-Adern, Pyrit/Pyrrhotin/Molybdänit/Chalkopyrit und intensive Alteration



Ein geologisches Spiegelbild von Casino



Das Alotta-Gebiet ist Teil desselben regionalen geologischen Systems wie die Casino-Lagerstätte - eines der größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen der Welt.

Die jüngsten Bohrungen von Forge bestätigen:

Quarz-Sulfid-Adern und Stockwerk-Systeme

Alterationszonen (Chlorit, Biotit, Serizit, Silizifizierung)

Multi-Metall-Mineralisierung: Au, Cu, Mo, Ag

Brekzien und Intrusionskontaktzonen

CEO P.J. Murphy:



"Diese Ergebnisse bestätigen, dass unser Explorationsmodell funktioniert. Wir haben umfangreiche Alteration und Vererzung gefunden, ähnlich den distalen Zonen außerhalb des Patton-Porphyrs bei Casino."

Klartext:

Alotta sieht aus wie Casino.

Forge wird mit 30 Mio. € bewertet.

Western Copper liegt bei über 320 Mio. €.

Der Cashflow-Vorteil: La Estrella-Kohle

Während Alotta noch exploriert wird, hat Forge baldige Einnahmen aus dem 80%-Anteil am voll genehmigten La Estrella-Kohleprojekt in Kolumbien.

Fakten:

Voll genehmigt, in Entwicklung

Acht Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle

Produktionsstart 2025 geplant

Produktionskosten ~35 US$/t vs. Marktpreis nahe 98 US$/t

Damit verfügt Forge über etwas, das viele Junior-Explorer nicht haben: einen klaren Weg zu Cashflow.

Kommende Katalysatoren



Forge hat fünf Bohrungen in Phase 1 abgeschlossen, die ersten drei wurden veröffentlicht. Nächste Schritte:

Ausstehende Analysen für ALT-25-010 und ALT-25-011

Phase 2-Bohrungen zur Erweiterung der Entdeckungszonen

Potenzielles Interesse von Partnern/Instituten (Sichtgold bereits gefunden)

Gold auf Allzeithoch

Kupfer auf Rekordniveau nach 50%-Importzoll der USA



Warum Gold + Kupfer 2025 das perfekte Duo sind

Makro-Unterstützung für beide Metalle:

Gold über 3.200 €/oz durch Zentralbankkäufe, Inflation und geopolitische Spannungen

Kupfer auf Rekordhoch nach Trumps Zoll-Ankündigung, 17% Tagesplus

Forge bohrt:

Gold

Kupfer

Molybdän

Und baut gleichzeitig Cashflow aus Kohle auf - ein Rohstoff, der weiter stark nachgefragt wird.

Forge vs. Western Copper: Bewertungslücke

Unternehmen Projekt Marktkap. (EURO) Besonderheit Western Copper (WKN: A1JMCZ SYM: 31WN) Casino 210M+ Eines der größten unerschlossenen Cu-Au-Porphyre weltweit Forge Resources (WKN: A40AT2 SYM: 5YZ) Alotta 30 M Frühphase, direkt daneben - mit Sichtgold





Fazit für Anleger

Das Setup:

Starke Frühbohrungen

Porphyrsystem bestätigt

Sichtgold

Cashflow-Asset in der Pipeline

Gold und Kupfer auf Allzeithochs

7-fache Bewertungslücke zum geologischen Peer

Mit weiteren Ergebnissen in Aussicht und einem aktiven zweiten Halbjahr 2025 könnte Forge eine der nächsten großen Yukon-Geschichten werden - zu einem Bruchteil des Preises.

Mit besten Grüßen,

Suneal Sandhu

