Allianz-Konsortium übernimmt Viridium für 3,5 Milliarden Euro

DOW JONES--Die Allianz investiert mit mehreren Partnern in den Spezialversicherer Viridium. Ein Konsortium um den deutschen DAX-Konzern übernimmt Anteile an dem in Deutschland ansässigen Versicherer, der Lebensversicherungsbestände verwaltet. Mehrheitseigentümer Cinven steigt aus, die Miteigentümer Hannover Rück und Generali bleiben beteiligt. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 3,5 Milliarden Euro.

Zu dem Konsortium gehören neben Allianz auch Blackrock und T&D Holdings, wobei letztere den größten Anteil erwirbt. Ein Fonds der italienischen Generali und Hannover Rück, die derzeit an Viridium beteiligt sind, schließen sich dem Konsortium an. Gemäß der Struktur sei es möglich, dass sich auch weitere langfristige Investoren beteiligen können, teilte die Allianz weiter mit.

Viridium soll als unabhängige, eigenständige Plattform weiter wachsen. Das Management bleibt an Bord.

Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Die zuständigen Aufsichtsbehörden müssen noch zustimmen.

Viridium kauft von anderen Versicherern geschlossene Bestände an alten Lebensversicherungspolicen. Als Konsolidierer versucht das Unternehmen, durch Größenvorteile die Kosten zu senken und die Anlageergebnisse zu verbessern, um die Gewinne zu steigern und die Renditen für die Versicherungsnehmer zu erhöhen. Laut seiner Website verwaltet der Konzern Vermögenswerte in Höhe von mehr als 67 Milliarden Euro.

Cinven erwarb Viridium im Jahr 2013 für rund 300 Millionen Euro von der britischen Lloyds Banking Group, um von dort aus den fragmentierten deutschen Lebensversicherungsmarkt zu konsolidieren. Seitdem ist das Unternehmen durch Übernahmen gewachsen, unter anderem durch den Kauf einer Sparte der italienischen Generali.

