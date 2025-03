© Foto: Symbolbild

Sie haben sicher schon von Rheinmetall, Hensoldt und Steyr Motors gehört - allesamt groß in der Rüstungsbranche. Diese Unternehmen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Aber wie steht es um Renk? Der Panzergetriebehersteller überrascht aktuell mit einem kräftigen Kursanstieg und neuen, positiven Analystenmeinungen. Der jüngste Auftrag der US-Armee und optimistische Dividendenprognosen lassen die Aktie ordentlich steigen. Doch ist das Wachstum nachhaltig oder nur ein kurzfristiger Hype? In diesem Bericht nehmen wir Renk für Sie unter die Lupe, vergleichen es mit den Branchenriesen und beleuchten die aktuellen Zahlen, Chartbewegungen und strategischen Perspektiven. Wenn Sie wissen wollen, ob sich jetzt ein Einstieg lohnt, dann lesen Sie gerne weiter

Renk im Rüstungssektor - Zwischen Tradition und neuen Impulsen

Renk hat sich als wichtiger Zulieferer im Bereich Panzergetriebe etabliert und profitiert aktuell kräftig vom gestiegenen Verteidigungsbudget, das besonders die NATO-Staaten ausschöpfen. Ein bedeutender Auftrag der US-Armee, den Renk America sichern konnte, hat dem Unternehmen ordentlich Rückenwind gegeben und das sieht man im aktuellen Kurs. Mit einem deutlichen Plus erreichte die Aktie am Dienstag zeitweise Höchstwerte um die 47 Euro, was im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von unter 18 Euro ein regelrechtes Feuerwerk darstellt.

Im Vergleich zu Rheinmetall, welcher immer noch als Branchenprimus gilt, und Hensoldt, das mit Hightech-Lösungen punktet, setzt Renk auf seine traditionelle Stärke: robuste, leistungsfähige Panzergetriebe, die selbst bei hohen Belastungen halten. Auch Steyr Motors, der Vorzeige-Rüstungswert im Bereich Motoren, zeigt, dass Nischenplayer durchaus enormes Wachstumspotenzial haben. Renk baut auf diese Erfolgsstories auf - und die Märkte scheinen das zu honorieren.

Charttechnik - Der Kurs im Blick: Zwischen Höhenflug und möglicher Korrektur

Schauen wir uns die Charts an: Renk hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally erlebt. Die Aktie startete Anfang Februar noch bei ca. 24 Euro und kletterte seitdem fast 100 Prozent nach oben. Solche Kursbewegungen erinnern an die Höhenflüge von Rheinmetall, Hensoldt und Steyer, wobei Steyer aktuell wohl den Vogel mit seinem Kursanstieg abschießt. Allerdings muss man immer im Hinterkopf behalten, dass nach solch starken Anstiegen auch Korrekturen nicht ungewöhnlich sind.

Technisch betrachtet liegen wichtige Unterstützungsniveaus in der Region um 40 Euro. Sollte der Kurs diese Marke durchbrechen, könnte es zu Gewinnmitnahmen kommen, die den Trend dämpfen. Die aktuellen Indikatoren, etwa gleitende Durchschnitte und das Momentum, deuten jedoch darauf hin, dass der Aufwärtstrend noch Bestand hat, zumindest kurzfristig. Dennoch sollte jeder Anleger mit einer Portion Vorsicht agieren und auf einen stabilen Kursaufbau warten. Der RSI jedenfalls deutet schon eine stark überkaufte Situation an.

Neutrale "Empfehlung" mit Blick auf Chancen und Risiken

Fundamental stehen bei Renk die Zahlen solide da: Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von etwa 1,04 Euro je Aktie. Die Dividendenprognosen wurden ebenfalls positiv angepasst - von 0,30 Euro im Vorjahr soll sie nun auf ca. 0,44 Euro steigen. Analysten wie Hauck Aufhäuser Investment Banking und die Bank of America haben ihre Kursziele deutlich nach oben korrigiert - das Bankhaus Hauck etwa von 35,50 auf 55 Euro, während auch andere Stimmen den Optimismus untermauern.

Gleichzeitig ist der Auftragsbestand im Verteidigungssektor robust, was Renk als starker Profiteur steigender Verteidigungsausgaben positioniert. Dennoch bleibt der Markt auch anfällig für schnelle und stärker ausfallende Korrekturen. In der Gesamtschau - unter Berücksichtigung der aktuellen Unternehmenszahlen, der positiven Analysteneinschätzungen und der robusten Charttechnik - erscheint Renk als ein interessanter Kandidat. Aber Vorsicht: Viele gute Nachrichten scheinen bereits im Kurs eingepreist zu sein, und ein zu starker Kursanstieg könnte kurzfristig zu Gewinnmitnahmen führen. Unsere Idee daher ist insgesamt neutral bis leicht kaufend. Sicherheitshalber lieber auf Rücksetzer warten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

