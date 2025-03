Burlington, Mass., 19. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die neuesten Updates optimieren Massendaten-Uploads und API-Reporting, wodurch Unternehmen die Herausforderungen der SAP-Automatisierung meistern und die digitale Transformation beschleunigen können.Precisely (https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release), einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute bedeutende Weiterentwicklungen seiner Automate SAP Data API (https://www.precisely.com/blog/sap-automation/rpa-bots-with-automate-sap-data-api-for-greater-agility-and-tco?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) an, die komplexe SAP ERP-Integrationen vereinfachen und die digitale Transformation von Unternehmen beschleunigen soll.Studien zeigen (https://www.precisely.com/de/blog/sap-automation-de/sap-automatisierung-trends-2025), dass die Integration nach wie vor eine der größten Herausforderungen für Unternehmen ist, die eine SAP-Automatisierung anstreben. 61 % der Unternehmen geben an, dass dies ihre größte Hürde ist - ein deutlicher Anstieg gegenüber 39 % im Jahr 2023. Im Zuge der digitalen Transformation wird das Management der Integration schnell wachsender Volumina von Unternehmensdaten immer komplexer. Unternehmen müssen die Kosten kontrollieren und gleichzeitig die Produktivität durch verbesserte Automatisierung steigern, insbesondere bei datenintensiven Prozessen wie Massen-Uploads in SAP S/4HANA.Die Automate SAP Data API hilft Unternehmen, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie die einfach zu bedienenden No-Code/Low-Code-Plattformen von Precisely für die SAP-Prozessautomatisierung nutzt - Automate Studio (https://www.precisely.com/de/product/precisely-automate/automate-studio-excel-sap-datenmigration-und-bearbeitung?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) und Automate Evolve (https://www.precisely.com/de/product/precisely-automate/sap-automatisierung-mit-automate-evolve?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release). Die API ermöglicht eine stabile und zuverlässige Integration zwischen SAP-Systemen und anderen Unternehmensanwendungen.Zu den neuesten Updates gehören Massen-Upload-Funktionen, mit denen Kunden die Übertragung großer Datenmengen zwischen SAP-Umgebungen und anderen Systemen automatisieren können. Darüber hinaus ermöglichen verbesserte Berichtsfunktionen den Unternehmen eine bessere Überwachung und Messung der API-Nutzung, einschließlich des Verbrauchs, der Bewegung und der Art der übertragenen Daten.Zu den wichtigsten Vorteilen der jüngsten Erweiterungen der Automate SAP Data API gehören:- Nahtlose Integration - Vereinfacht die End-to-End-Prozessautomatisierung zwischen SAP ERP und anderen Unternehmenssystemen- Verbesserte Sichtbarkeit - Verbessert die Nachverfolgung, Berichterstattung und Messung von Datenbewegungen zwischen Systemen für eine bessere Governance und Compliance in verschiedenen Anwendungsfällen- Erhöhte Geschäftsflexibilität - Ermöglicht Automatisierungswerkzeugen (wie RPA-Bots (https://www.precisely.com/blog/sap-automation/rpa-bots-with-automate-sap-data-api-for-greater-agility-and-tco?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release)) die einfache Organisation von Massendaten-Uploads über eine beliebige Anzahl von SAP ERP-Umgebungen hinweg- Optimierte Total Cost of Ownership (https://www.precisely.com/blog/sap-automation/rpa-bots-with-automate-sap-data-api-for-greater-agility-and-tco?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) (TCO) - No-Code/Low-Code-Entwicklung für Automate Studio-Skripte hilft, die Komplexität zu reduzieren und unterstützt Citizen Developer"Mit diesen Erweiterungen unserer Automate SAP Data API geben wir unseren Kunden weiterhin die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre End-to-End-Prozessautomatisierungsstrategien zu übernehmen", sagt Tim Fujita-Yuhas, Vice President, Product Management - SAP Process Automation bei Precisely. "Unsere tiefgreifende Expertise - basierend auf über 20 Jahren Erfahrung in der Automatisierung von SAP ERP-Prozessen - gibt uns ein einzigartiges Verständnis für die Herausforderungen, denen SAP-Teams bei der Automatisierung komplexer, datenintensiver Workflows gegenüberstehen. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, die Komplexität zu vereinfachen, Kosten zu reduzieren, die Effizienz zu verbessern und ihre digitale Transformation zu beschleunigen."Besuchen Sie das Precisely-Team (https://rc.precisely.com/events-sapinsider-las-vegas-2025/?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) aus SAP-Prozessautomatisierungs- und Datenintegritätsexperten am Stand 260 beim SAPinsider in Las Vegas (18. - 20. März) oder erfahren Sie hier (https://www.precisely.com/resource-center/productdemos/automate-evolve-apis) mehr über Precisely's Automate APIs und wie sie helfen können, die Effizienz von SAP-zentrierten Prozessen zu steigern.Über Precisely Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2408758/4723207/Precisely_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/precisely-erweitert-seine-automate-sap-data-api-um-die-integration-und-skalierung-der-unternehmensprozessautomatisierung-zu-vereinfachen-302405161.htmlPressekontakt:Emma Forrest,Global PR Director,press@precisely.comOriginal-Content von: Precisely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174786/5994337