FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf dem Rekordniveau des Dax treten die Anleger zur Wochenmitte auf die Bremse. Nachdem das historische Finanzpaket im Deutschen Bundestag am Vortag die erste Hürde genommen hat, verlagert sich der Fokus nach Washington. Dort entscheidet die US-Notenbank Fed am Abend über ihren Leitzins, der als besonders wichtige Stellschraube für die globalen Finanzmärkte gilt.

Am frühen Nachmittag wurde der Abwärtsdruck größer. Zuletzt fiel der Leitindex um 0,85 Prozent auf 23.182 Punkte. Befeuert von einer gelockerten Schuldenbremse und einem milliardenschweren Finanzpaket für Infrastruktur und Rüstung hatte er am Vortag bei gut 23.476 Zählern einen Rekord aufgestellt. Nach dem massiven Anstieg in diesem Jahr wird die Luft nun aber dünner. "Jetzt kommt der schwierigere Teil der Rally", betonte der Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Auch der MDax gab zuletzt etwas deutlicher um 1,20 Prozent auf 29.611 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hielt sich jedoch nah an der Gewinnschwelle. In New York begann der Handel mit Kursgewinnen, nachdem dort die Börsen zuletzt deutlich nachgegeben hatten.

Wie der CMC-Experte Stanzl fortfuhr, gilt es in spekulativen Phasen wie zuletzt, einfach nur dabei zu sein. Nun wisse man zwar, wieviel Geld zur Verfügung steht. "Aber es gibt viele offene Fragen", sagte er mit Blick auf die Verwendung der Mittel aus dem riesigen Finanzpaket und dessen Wirkung auf das deutsche Wirtschaftswachstum. Gewinnmitnahmen seien genauso möglich, wie weitere Kurssteigerungen.

Die zuletzt vom Finanzpaket stark angetriebenen Aktien waren deshalb nicht mehr durchgängig gefragt. Im Rüstungsbereich litten Aktien wie Rheinmetall oder Renk nach erneuten Rekorden unter deutlichen Gewinnmitnahmen. Bei Mutares ging es um 14 Prozent bergab. Die Aktie der Investorengesellschaft hatte zuletzt stark vom steilen Anstieg der Beteiligung Steyr Motors profitiert.

Die Führungsrolle im Dax übernahm am Mittwoch eine andere, vom Finanzpaket begünstigte Aktie. Die Anteile des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials zogen an der Dax-Spitze um 1,8 Prozent an, nachdem sie der Deutsche-Bank-Analyst Jon Bell als ein "Mega-Profiteur" der Infrastruktur-Gelder bezeichnete. Nach dem bisherigen Anstieg um fast die Hälfte in diesem Jahr sieht der Experte mit seinem Kursziel von 195 Euro noch Potenzial.

Beim Dax-Konzern Vonovia sorgten die Zahlen nicht für eine Erholung. Die Aktien wurden erstmals seit fast einem Jahr wieder kurz unter der 25-Euro-Marke gehandelt. Das Immobilienunternehmen bleibt zwar zuversichtlich und erhöhte die Dividende. Ein Marktteilnehmer wies jedoch auf die anhaltende Unsicherheit mit Blick auf gestiegene Kapitalmarktrenditen hin.

Mit mehr als drei Prozent unter Druck standen die Titel des SDax-Mitglieds PVA Tepla . Am Markt hieß es, bei dem Technologieunternehmen stehe ein guter Umsatzausblick einer schwach prognostizierten Profitabilität gegenüber. In der Anlegerwertung überwog dann letzteres.

Die Papiere der VW -Nutzfahrzeugtochter Traton wurden von einer Aktienplatzierung mit sechs Prozent belastet. Der Mutterkonzern will den Streubesitz erhöhen und nutzte nun den guten Kursverlauf, um mit einem kleineren Aktienpaket Kasse zu machen. Der Kurs blieb mit 33,45 Euro über dem Preis von 32,75 Euro, zu dem die Anteile verkauft wurden.

Positiv im Blickfeld stand Tui wegen eines positiven Analystenkommentars. Die Aktie des Reisekonzerns stieg um 3,3 Prozent und steuerte so auf ihren vierten Gewinntag zu, nachdem die US-Bank JPMorgan die Bewertung mit "Overweight" aufgenommen hat. Der führende Tourismuskonzern Europas biete Anlegern ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, schrieb Analyst Karan Puri.

In dem von hoher Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld wird nach dem europäischen Börsenschluss damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed ihren Leitzins nicht antastet. Der Fokus liegt auf möglichen Signalen für künftige Entscheidungen. Angesichts der aggressiven Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump ist die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen in den Vereinigten Staaten gedämpft./tih/jha/

DE0006047004, DE0007030009, DE0007461006, DE0007664039, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000A1ML7J1, DE000A0SMSH2, DE000TRAT0N7, DE000TUAG505, DE000RENK730