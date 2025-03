Durchbruch wird die Entwicklung eines neuen Zellkultursystems für die Zirkulation unterstützen, um die Qualität und Stabilität der Herstellung zu verbessern

PHC Corporation (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; Präsident: Nobuaki Nakamura; im Folgenden als "PHC" bezeichnet), eine Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; Präsidentin: Kyoko Deguchi), und Cyfuse Biomedical K.K. (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; CEO: Shizuka Akieda; im Folgenden als "Cyfuse" bezeichnet) geben die erfolgreiche Entwicklung einer neuen Produktionstechnologie(*1) für die Vermarktung im Bereich der regenerativen und Zelltherapie bekannt. Diese Leistung ist das Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit(*2) und gemeinsamer Forschung zwischen den beiden Unternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250318349424/de/

(Left) PHC: Cell Expansion System LiCellGrow, (Right) Cyfuse: Bio 3D Printer

Die neue Produktionstechnologie ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Qualität von 3D-Zellprodukten, bei denen es sich um lebende Zellen in dreidimensionalen Strukturen handelt. Diese Art der Überwachung, die für Forscher in der Vergangenheit eine Herausforderung darstellte, unterstützt wiederum eine stabilere Herstellung hochwertiger Zellprodukte. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit setzte Cyfuse seine firmeneigene Bio-3D-Drucktechnologie zur Herstellung von 3D-Zellkonstrukten ein, während PHC die Inline-Überwachungstechnologie in seinem in der Entwicklung befindlichen LiCellGrowTM(*3)-Zellexpansionssystem zur Verfolgung der Stoffwechselaktivität in den Zellkonstrukten einsetzte. Durch die Kombination dieser Technologien konnten die Unternehmen die Qualität und Stabilität von 3D-Zellprodukten während der Kultivierung erfolgreich verbessern.

Aufbauend auf dieser Entwicklung wollen PHC und Cyfuse ein Zellexpansionssystem der nächsten Generation entwickeln, das als Zirkulationszellkultursystem bezeichnet wird und die neue Produktionstechnologie integriert. Mit diesem neuen Gerät sollen kritische Prozessparameter im Herstellungsprozess von 3D-Zellprodukten identifiziert, die Zellbedingungen während der Produktion in Echtzeit überwacht und der Herstellungsprozess basierend auf dem Zustand der Zellen optimiert werden. Die Unternehmen hoffen, zur Verbesserung der Qualität und Stabilität von 3D-Zellprodukten wie denen, die Cyfuse entwickelt, beitragen zu können.

Die Einzelheiten dieser Entwicklung werden auf der 24. Jahrestagung der Japanischen Gesellschaft für Regenerative Medizin vorgestellt, die vom 20. bis 22. März 2025 im Pacifico Yokohama in Yokohama, Japan, stattfindet. Die Unternehmen werden ihre Forschungsergebnisse in Form von Posterpräsentationen vorstellen, wobei der Schwerpunkt auf der laufenden Entwicklung des Kreislauf-Zellkultursystems sowie auf der Qualitätsbewertung der 3D-Zellprodukte von Cyfuse liegt, die mit diesem System kultiviert werden.

PHC und Cyfuse werden ihre gemeinsamen Forschungsbemühungen weiter vorantreiben, um die praktische Anwendung verschiedener Produktionstechnologien zu beschleunigen. Die Unternehmen streben außerdem eine Erweiterung der Wertschöpfungskette im wachsenden Bereich der regenerativen und Zelltherapie an. Sie werden sich für die Förderung von Forschung und Entwicklung, technologischer Innovation und die Entwicklung neuer Produkte einsetzen, darunter auch die Produkte von Cyfuse für die regenerative Medizin. Darüber hinaus sind PHC und Cyfuse bestrebt, durch die Stärkung der Unternehmenszusammenarbeit, einschließlich strategischer Partnerschaften, das Wachstum und den Fortschritt in diesem Bereich voranzutreiben.

*1 Durch die Nutzung der In-Line-Monitoring-Technologie von PHC können Glukose- und Laktatkonzentrationen im Kulturmedium in Echtzeit gemessen werden, was einen automatischen Austausch des Mediums auf der Grundlage ihrer Konzentrationen ermöglicht, um die Kulturumgebung zu optimieren. Diese Technologie ermöglicht eine präzise Kontrolle der Glukosekonzentration, einem der kritischen Parameter im Kulturprozess dreidimensionaler Zellstrukturen, wie z. B. der 3D-Zellprodukte von Cyfuse, um sie auf dem gewünschten Niveau zu halten.

*2 Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung vom 2. August 2023 mit dem Titel "PHC Corporation und Cyfuse Biomedical K.K. schließen strategische Kooperationsvereinbarung im Bereich der regenerativen und Zelltherapie".

www.phchd.com/jp/phc/news/2023/0802 (Nur auf Japanisch)

www.cyfusebio.com/archives/1216 (Nur auf Japanisch)

*3 Dieses Produkt, ein Zellexpansionssystem für Forschungszwecke, wird derzeit für die Vermarktung entwickelt, einschließlich einer möglichen Umsetzung für medizinische Anwendungen. Ein Prototyp des Geräts wurde auf der "Regenerative Medicine JAPAN 2024" (im Oktober 2024) ausgestellt.

https://www.phchd.com/jp/phc/news/2024/1001 (Nur auf Japanisch)

Über die Biomedical Division der PHC Corporation

Die PHC Corporation wurde 1969 gegründet und ist eine japanische Tochtergesellschaft der PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523), einem globalen Gesundheitsunternehmen, das Lösungen in den Bereichen Diabetes-Management, Gesundheitslösungen, Biowissenschaften und Diagnostik entwickelt, herstellt, verkauft und wartet. Die Biomedical Division unterstützt die Life-Science-Branche und hilft Forschern und Gesundheitsdienstleistern in rund 110 Ländern und Regionen mit Laboren, Geräten und Dienstleistungen der Marke PHCbi, darunter CO2-Inkubatoren und Ultratiefkühlgeräte.

www.phchd.com/global/phc

Über die PHC Holdings Corporation (PHC Group)

Die PHC Holdings Corporation (TOKYO: 6523) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, durch Gesundheitslösungen, die sich positiv auswirken und das Leben der Menschen verbessern, zur Gesundheit der Gesellschaft beizutragen. Zu den Tochtergesellschaften (zusammen als PHC Group bezeichnet) gehören die PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia, LSI Medience Corporation, Wemex und Mediford. Gemeinsam entwickeln, produzieren, verkaufen und warten diese Unternehmen Lösungen in den Bereichen Diabetes-Management, Gesundheitslösungen, Diagnostik und Biowissenschaften. Der konsolidierte Nettoumsatz der PHC Group belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf 353,9 Milliarden JPY, wobei Produkte und Dienstleistungen weltweit in mehr als 125 Ländern vertrieben wurden.

www.phchd.com/global

Über Cyfuse Biomedical K.K.

Cyfuse Biomedical K.K. (Wertpapiercode: 4892, TSE Growth) ist ein 2010 gegründetes Start-up-Unternehmen für regenerative Medizin. Mit seiner firmeneigenen Bio-3D-Drucktechnologie, die dreidimensionale Gewebe ausschließlich aus Zellen ohne künstliche Gerüste herstellt, entwickelt das Unternehmen innovative Produkte für die regenerative Medizin und vertreibt Bio-3D-Drucker, Regenova® und S-PIKE®.

Weitere Informationen finden Sie unter "CYCHANNEL" unter www.cyfusebio.com/cychannel.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250318349424/de/

Contacts:

Kontakt für Medienanfragen:

Investor Relations Corporate Communications Department

PHC Holdings Corporation

TEL: +81-3-6778-5311

E-Mail: phc-pr@gg.phchd.com

Kontakt für Produkte und Service:

Marketing Department, Biomedical Division PHC Corporation

E-Mail: masayo.okada@phchd.com

Administration Department, Cyfuse Biomedical K.K.

E-Mail: ir@cyfusebm.com