"Der Aktionärsbrief", Ausgabe 12/2025

SBF ist der europäische Marktführer bei Decken- und -LED-Systemen für den Außen- und Innenbereich von Zügen jeglicher Bauart im Nah- und Fernverkehr. Nach roten Zahlen in den letzten Jahren soll 2025 der Turnaround gelingen. Grundlage ist ein stark gestiegener Auftragseingang im Bereich Rail-Business, der zum ersten Halbjahr 2024 bereits bei 70 Mio. € (gesamt 105,1 Mio. €) lag, nach 40,7 Mio. € im Vorjahr. Montega taxiert für 2025 51,3 Mio. € Umsatz nach ca. 48,4 Mio. € 2024 (2026e: 55,4 Mio. €). Bereits 2025 soll ein freier Cashflow über 3 Mio. € hängen bleiben. Diese Taxen resultieren allerdings aus November 2024, also bevor das potenzielle 500-Mrd.-€-Paket der neuen Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde.Dies ist ein Auszug aus unserem BriefWeitere Schlaglichter in dieser Ausgabe u. a.:++ Merz-Bazooka sorgt für Hausse ++ Kapital-Allokation in US-Aktien mit Rekord-Rückgang ++ Silber und Gold mit neuen Kaufsignalen++ Cembra Money mit dem Siegel "Trump proof" ++ American Express auf Kaufniveau? ++ 3 US-Defence-Titel mit Nachholpotenzial ++ Europäischer Marktführer für Bahnbeleuchtung auf dem Sprungbrett u.v.m.