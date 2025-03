Renault - RNO: Rekordgewinn in 2024 trotz Herausforderungen!

Neue Partnerschaft: Renault (RNO) kooperiert jetzt mit Geely!

Buchverluste wg. Verkauf von Nissan-Anteilen

Renault (RNO) - ISIN FR0000131906

Rückblick: Bei einem Halbjahresplus von über 28 Prozent erkennen wir den Ansatz einer Breakout-Formation knapp oberhalb der gleitenden Durchschnitte bei der Renault-Aktie.

Renault-Aktie: Chart vom 19.03.2025, Kürzel: RNO Kurs: 49.20 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie erwarten wir einen baldigen Kursanstieg zum Pivot-Hoch vom 17. Februar.

Mögliches bärisches Szenario

Die Absicherung unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte schaut sehr solide aus. Wenn die nicht hält, heißt es ganz klar "Au revoir, Renault!"

Meinung:

Renault erzielte 2024 einen operativen Rekordgewinn bei steigenden Erlösen. CEO Luca de Meo lobte die neue Partnerschaft mit dem chinesischen Autohersteller Geely als "natürlicher" im Vergleich zur Nissan-Allianz, was Spekulationen über die Zukunft dieser langjährigen Zusammenarbeit verstärkte. Renault und Geely kündigten kürzlich eine Kooperation für Elektro- und schadstoffarme Fahrzeuge in Brasilien an, ergänzend zu bestehenden Projekten in Südkorea und bei Verbrennungsmotoren. Die traditionelle Allianz mit Nissan wurde bereits teilweise aufgelöst, obwohl Renault noch 36 Prozent am japanischen Hersteller hält. Für 2025 rechnet Renault mit einer operativen Marge von mindestens 7 Prozent, nach 7,6 Prozent im Vorjahr. Trotz Branchenflaute steigerte der Konzern seinen Umsatz um 7,4 Prozent auf 56.2 Milliarden EUR und den operativen Gewinn um fast 4 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sank jedoch auf 752 Millionen Euro aufgrund von Buchverlusten durch Nissan-Anteilsverkäufe. Die Dividende steigt dennoch um etwa 20 Prozent auf 2.20 EUR je Aktie. Trotzder Unsicherheiten des europäischen Automobilmarkts sehen wir die Renault-Aktie aufgrund der charttechnischen Entwicklung momentan auf Seiten der Bullen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 13.93 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 62.48 Mio. EUR

Meine Meinung zu Renault ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/trotz-branchenflaute-renault-aktie-dreht-ins-plus-operativer-rekordgewinn-14255722

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.