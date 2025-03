Die Aktie von Shell hat sich an den vergangenen Handelstagen weiter nach oben gekämpft, obwohl die Ölpreise zuletzt bei 70 Dollar (Brent-Öl) beziehungsweise 67 Dollar (WTI) stagnierten. Doch die Papiere des britischen Energieriesen erhielten zuletzt Rückenwind in Form von bullishen Analystenkommentaren. So hat etwa die kanadische Bank RBC ihr Anlagevotum mit "Outperform" bestätigt. Analyst Biraj Borkhataria sieht vor dem Kapitalmarkttag des Öl- und Gasproduzenten zudem den fairen Wert unverändert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...