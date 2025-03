Der Laborausrüster Stratec muss die Vorlage des Geschäftsberichtes für 2024 sowie die bereits terminierte Hauptversammlung nach hinten verschieben. Anleger reagieren verschnupft, die Aktie des Unternehmens mit Sitz im württembergischen Birkenfeld geriet daraufhin am gestrigen Nachmittag etwas unter Druck.Den Geschäftsbericht will Stratec nun am 29. April veröffentlichen. Der Laborausrüster begründete den Schritt mit einem erhöhtem Zeit- und Koordinationsbedarf im Zuge des Wechsels des Abschlussprüfers ...

