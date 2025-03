DJ Sanofi will Mittel gegen Autoimmunkrankheiten für bis zu 1,9 Mrd US-Dollar kaufen

Von Nina Kienle

DOW JONES--Sanofi will Bispecific Myeloid Cell Engager, ein Medikament zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten, vom US-Biotechunternehmen Dren Bio für bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar erwerben. Die Transaktion zielt darauf ab, die Immunologie-Pipeline des Unternehmens zu erweitern, so das französische Pharmaunternehmen. Sanofi zahle 600 Millionen Dollar vorab. Hinzu kommen bis zu 1,3 Milliarden Dollar in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Markteinführungsmeilensteine. Finanzieren will Sanofi die Transaktion den weiteren Angaben zufolge aus den verfügbaren Barmitteln.

