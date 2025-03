© Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

Der Versorger RWE sieht nach einem besser als erwartet ausgefallenen Geschäftsjahr vorsichtiger in die Zukunft und kürzt die Investitionen. Dafür soll die Dividende weiter kräftig steigen.RWE, Deutschlands größter Energieversorger, will seine Investitionen in den kommenden Jahren deutlich reduzieren. Bis 2030 sollen nun 35 Milliarden Euro fließen - rund 10 Milliarden Euro weniger als ursprünglich geplant. Zur Begründung verwies das Unternehmen auf das zunehmend unsichere globale Wirtschaftsumfeld, geprägt von geopolitischen Spannungen und Herausforderungen in der Lieferkette. Der in Essen ansässige Konzern, der auch der weltweit zweitgrößte Entwickler von Offshore-Windparks ist, sieht sich …