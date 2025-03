Der Rüstungsboom nimmt Fahrt auf: Am Mittwoch kündigte die EU weitere Maßnahmen zur Stärkung der Stahlindustrie an. Gute Nachrichten für Thyssenkrupp und es wird noch spannender: Vorstandsvorsitzender Oliver Burkhard präsentierte gleichzeitig eine optimistische Prognose für die Marinesparte des Konzerns. An einer anderen Stelle gibt es jedoch Zweifel. Angesichts des vom Bundestag genehmigten milliardenschweren Finanzpakets sind die Aussichten für die Sparte Marine Systems (TKMS) hervorragend: Vorstandsvorsitzender ...

