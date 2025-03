© Foto: Unsplash

Die Commerzbank beabsichtigt, ihre Rolle im Finanzierungsgeschäft für Verteidigungsprojekte zu stärken, insbesondere angesichts des wachsenden Rüstungsbedarfs in Europa. Bernd Spalt, der Risikovorstand der Bank, betonte im Handelsblatt die Bereitschaft, dieses Segment in den kommenden Jahren zu erweitern. "Im aktuellen Kontext sehen wir im Verteidigungssektor erhebliches Potenzial", erklärte Spalt, angesichts einer sonst stagnierenden Wirtschaft. Spalt kommentierte auch die politische Entwicklung in Deutschland, wo eine Lockerung der Schuldenbremse für höhere Verteidigungsausgaben geplant ist. Trotz der Zurückhaltung vieler Banken im Rüstungssektor aufgrund der fehlenden Einstufung als …