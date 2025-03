Nach rund 5.000 gefahrenen Kilometern endet die erste Testphase des ersten vollelektrischen Schwerlast-Kippers von Scania. Er ist seit 2022 in einer Mine in Nordschweden eingesetzt worden - über Tage wohlgemerkt. Der nächste Schritt besteht darin, denselben Lkw auch unter Tage zu testen. Vor knapp zwei Jahren lieferte Scania den elektrischen Kipper an den schwedischen Minenbetreiber LKAB. Seitdem wurde der Scania 25P XT am Standort in Malmberget ...

Den vollständigen Artikel lesen ...