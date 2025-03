Der E-Commerce-Riese verzeichnet einen 20-prozentigen Kursrückgang seit Februar und steht unter Druck durch neue EU-Gatekeeper-Regelungen im Digital Markets Act.

Die Aktie des Tech-Giganten Amazon durchlebt aktuell turbulente Zeiten an der Börse. Mit einem Kursverlust von etwa 20 Prozent seit dem im Februar erreichten Allzeithoch befinden sich die Papiere des Online-Händlers in einem deutlichen Abwärtstrend. Diese Entwicklung reiht sich in eine breitere Schwächephase des Technologiesektors ein, von der zahlreiche Marktführer betroffen sind. Analysten sehen in diesem Rückgang jedoch möglicherweise eine attraktive Einstiegsgelegenheit für Anleger, die auf eine Erholung des Technologiewerts setzen möchten. Die aktuelle Marktlage könnte demnach eine günstige Kaufchance bieten, bevor der Handelsgigant wieder an Fahrt aufnimmt und zu einem möglichen starken Comeback ansetzt.

Wettbewerbsdruck durch EU-Regulierung

Zusätzlich zum allgemeinen Marktdruck sieht sich Amazon wie andere Tech-Giganten mit regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Die Europäische Kommission hat im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) verschiedenen großen Plattformbetreibern - darunter neben Amazon auch Unternehmen wie Alphabet, Apple und Microsoft - den Status als "Gatekeeper" zugewiesen. Diese Einstufung bringt strenge Auflagen mit sich, die für mehr Wettbewerb im digitalen Sektor sorgen sollen. Bei Verstößen gegen diese Regelungen drohen empfindliche Geldstrafen von bis zu zehn Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes, bei wiederholten Verstößen sogar bis zu 20 Prozent. Die verschärften Auflagen zwingen die Technologiekonzerne zu Anpassungen ihrer Geschäftsmodelle, was kurzfristig Unsicherheit schafft, langfristig aber zu einem stabileren und nachhaltigeren Wachstum führen könnte - ein Aspekt, den Anleger bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen sollten.

