Accenture - Roter Kurs trotz schwarzer Zahlen

Werbung







Die Aktie des Beratungsunternehmens fiel vorbörslich nach der Veröffentlichung neuer Zahlen.



Um 13 Uhr deutscher Zeit veröffentlichte Accenture, eines der weltweit größten Unternehmen, seine Q2-Zahlen für 2025. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 5,4%. Damit erreichten die Erlöse im Quartal rund 16,7 Milliarden US-Dollar und im Halbjahreszeitraum 34,3 Milliarden US-Dollar. Zuwächse konnte Accenture vor allem in Amerika (9%) und Europa (4%) verzeichnen. Demgegenüber sank der Quartalsumsatz in Asien leicht um 3%. Das Beratungsgeschäft wuchs lediglich um 3%, wohingegen die Sparte Managed Services (IT-Dienstleistungen) um 8% zulegte. Mit einer operativen Marge von 13,5% erreichte das Betriebsergebnis 2,2 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn lag bei rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Die Dividende für das Quartal soll daher auf 1,48 US-Dollar erhöht werden, was einer Steigerung von gut 14,7% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Börse reagierte vorbörslich negativ auf die Nachricht - die Aktie erlitt zunächst einen Verlust von rund 5,5 Prozent.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC