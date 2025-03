Free2move erweitert die Carsharing-Flotte in Berlin, Köln und Düsseldorf um 300 rein elektrische Fiat 500 und führt die Digital Charging Experience ein. Es soll eine "signifikante Erweiterung" der Elektrofahrzeugflotte von Free2move in Deutschland sein. In der Mitteilung wird nicht angegeben, wie sich die 300 Fahrzeuge auf die drei Städte verteilen. Auf Nachfrage von electrive hat Free2move bestätigt, dass es sich um keine gleichmäßige Verteilung ...

