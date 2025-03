Nach einem starken Handelsstart konnten die großen Indizes an der Wall Street nicht an die Gewinne vom Vortag anknüpfen. Der Dow Jones ging am Donnerstag letztlich mit einem kleinen Minus von 0,03 Prozent auf 41.953 Zähler aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,30 Prozent auf 19.678 Punkte.Die Unsicherheiten bezüglich der US-Wirtschaft und der Auswirkungen der Zollpolitik von Donald Trump auf Wirtschaftswachstum und Inflation belasteten weiter. Dabei wachsen die Zweifel wieder, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...