Das Biotech-Unternehmen erweitert seine globale Präsenz durch strategische Kooperationen und verzeichnet beachtliche Erfolge bei der Entwicklung neuartiger Medikamente.

Ionis Pharmaceuticals hat in jüngster Zeit bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung innovativer RNA-basierter Therapien erzielt. Das Unternehmen konnte sowohl im Bereich strategischer Partnerschaften als auch bei der Weiterentwicklung seiner Medikamentenpipeline wichtige Meilensteine verzeichnen.

Am 11. März 2025 schloss Ionis eine globale Lizenzvereinbarung mit Ono Pharmaceutical Co., Ltd ab. Diese Partnerschaft gewährt Ono exklusive Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Sapablursen, einem Antisense-Oligonukleotid, das auf den Interleukin-6-Rezeptor (IL-6R) abzielt und für die Behandlung von Polycythämia vera, einer seltenen Blutkrebserkrankung, eingesetzt werden soll.

Bei der virtuellen UBS-Konferenz für Erkrankungen des Zentralnervensystems am 17. März 2025 gab Ionis Einblicke in seine Neurologie-Pipeline und hob dabei Programme für Alexander-Krankheit, Angelman-Syndrom und Alzheimer-Krankheit hervor. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 84 Prozent im Quartalsvergleich für WAYNEUWA (Eplontersen) und gewann etwa 40 Prozent der Neupatienten im Bereich der Transthyretin-Amyloidose. Datenergebnisse zur Alexander-Krankheit werden in der zweiten Jahreshälfte 2025 erwartet, während das Programm zum Angelman-Syndrom in der ersten Jahreshälfte 2025 in die Phase-3-Studie übergeht.

Finanzielle Performance und regulatorische Erfolge

Zum 21. März 2025 wird die Ionis-Aktie (Ticker: IONS) bei 32,73 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 1,89 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Tagesspanne bewegte sich zwischen einem Höchstwert von 34,99 Dollar und einem Tiefstwert von 32,53 Dollar bei einem Handelsvolumen von etwa 1,2 Millionen Aktien.

Im Dezember 2024 erreichte Ionis einen bedeutenden Meilenstein mit der FDA-Zulassung von Tryngolza (Olezarsen) zur Behandlung des familiären Chylomikronämie-Syndroms (FCS), einer seltenen genetischen Erkrankung, die durch extrem hohe Triglyceridwerte gekennzeichnet ist. Diese Zulassung markierte das erste vollständig im Eigenbesitz befindliche Medikament von Ionis und bietet Patienten mit FCS eine neue Behandlungsoption.

Darüber hinaus erhielt Eplontersen, das unter dem Namen Wainua vermarktet wird, im Dezember 2023 die Zulassung in den USA und im Oktober 2024 in Großbritannien zur Behandlung der erblichen Transthyretin-vermittelten Amyloidose, wodurch die globale Präsenz von Ionis weiter ausgebaut wurde.

Zukunftsaussichten

Ionis Pharmaceuticals nutzt weiterhin seine Expertise im Bereich der RNA-basierten Therapien, um ungedeckten medizinischen Bedarf in verschiedenen Therapiebereichen zu adressieren. Die jüngste Lizenzvereinbarung, Fortschritte in der Medikamentenpipeline und die regulatorischen Zulassungen positionieren das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum und Innovation in der biopharmazeutischen Industrie.

Der aktuelle Aktienkurs von 32,73 Dollar liegt im unteren Bereich der 52-Wochen-Spanne von 30,23 bis 52,34 Dollar. Im nachbörslichen Handel verzeichnete die Aktie einen weiteren leichten Rückgang um 0,37 Prozent auf 32,61 Dollar.

