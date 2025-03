Cloudflare erzielt höchste Punktzahl unter allen WAF-Anbietern in der Kategorie "Aktuelles Angebot"

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, wurde von Forrester Research, Inc. als Leader in The Forrester Wave: Web Application Firewall Solutions, Q1 Report 2025 ausgezeichnet. Cloudflares Web Application Firewall (WAF) erzielte die höchstmögliche Punktzahl für 15 von 22 Kriterien, darunter Innovation, Erkennungsmodelle, Produktsicherheit und Partnerökosystem.

"Seit unserer Gründung ist die WAF von Cloudflare ein zentrales Angebot für Millionen von Kunden, die auf uns zählen, um wertvolle Zeit zu gewinnen, ihre Systeme zu patchen, bevor Hacker Schwachstellen in Anwendungen finden und ausnutzen können", sagte Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Wir sind stolz darauf, von Forrester in diesem Bereich als Leader anerkannt zu werden eine weitere Bestätigung für unsere kontinuierlichen Investitionen und Erfolge beim Aufbau der besten Plattform zum Schutz von APIs und Web-Traffic für Anwendungen, die von keinem Wettbewerber übertroffen wird."

Der Bericht "Forrester Wave: Web Application Firewall Solutions" stellt fest, dass "Cloudflare eine starke Option für Kunden ist, die eine einfach zu verwaltende, einheitliche Plattform zum Schutz von Webanwendungen suchen, die auch weiterhin innovativ sein wird." Darüber hinaus hebt der Bericht hervor, dass "Cloudflare sich durch Funktionen auszeichnet, die Kunden helfen, effizienter zu arbeiten."

Cloudflare ist der Ansicht, dass seine Platzierung als Leader die kontinuierlichen Investitionen und Innovationen in Lösungen unterstreicht, die Kunden vor einer sich entwickelnden Bedrohungslandschaft schützen. Die WAF von Cloudflare nutzt beispiellose Erkenntnisse aus dem globalen Netzwerk von Cloudflare einem der größten der Welt -, um sicherzustellen, dass Bedrohungsakteure keine Schwachstellen in Webanwendungen und APIs finden und ausnutzen können, um Schaden anzurichten.

Forrester bewertete 10 teilnehmende Anbieter anhand von 22 Kriterien aus den Bereichen aktuelles Angebot, Strategie und Kundenfeedback. Weitere Informationen finden Sie in den nachstehenden Ressourcen:

Blog: Forrester anerkennt Cloudflare als Leader im Bereich WAF

Der Bericht ist unter folgendem Link verfügbar: The Forrester Wave: Web Application Firewalls Report

Cloudflare Web Application Firewall

Forrester Research spricht keine Empfehlung für Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen aus, die in seinen Forschungsberichten dargestellt werden, und rät keiner Person, Produkte oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens oder einer bestimmten Marke allein auf Grundlage der in solchen Berichten enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den bestmöglichen verfügbaren Quellen. Die geäußerten Meinungen spiegeln die Einschätzung zum jeweiligen Zeitpunkt wider und können sich ändern. Weitere Informationen über Forresters Objektivität finden Sie hier

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

