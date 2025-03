Die Scout24-Aktie verzeichnete am Donnerstag deutliche Verluste im XETRA-Handel. Nach verschiedenen Handelsphasen zeigte sich ein kontinuierlicher Abwärtstrend über den Tag hinweg. Am Vormittag startete das Papier bei 97,70 EUR, musste jedoch bereits in den frühen Handelsstunden Einbußen hinnehmen und fiel um 0,5 Prozent auf 97,50 EUR. Mit fortschreitendem Handelstag verstärkte sich der negative Trend, wobei das Papier zur Mittagszeit bereits 1,6 Prozent auf 96,35 EUR einbüßte. Am Nachmittag notierte die Aktie schließlich bei 97,25 EUR, was einem Verlust von 0,7 Prozent entsprach. Im Tagesverlauf wurden Tiefststände von bis zu 95,95 EUR erreicht, während das XETRA-Handelsvolumen auf 27.207 Scout24-Aktien anstieg.

Langfristige Perspektiven bleiben positiv

Trotz der aktuellen Kursschwäche deuten verschiedene Faktoren auf eine grundsätzlich solide Position des Unternehmens hin. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 102,60 EUR, erreicht am 5. März 2025, liegt das Kurspotenzial bei rund 5,5 Prozent über dem aktuellen Niveau. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 64,45 EUR vom 20. April 2024, was einen Kursanstieg von über 33 Prozent innerhalb eines Jahres bedeutet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einer stabilen Dividendenausschüttung von 1,20 EUR je Aktie, identisch zum Vorjahr. Besonders optimistisch stimmt der Gewinnausblick: Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2025 werden voraussichtlich am 6. Mai 2025 veröffentlicht und dürften weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 91,81 EUR, was die gemischten Erwartungen an die weitere Kursentwicklung widerspiegelt.

