NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Parfümeriekette habe ihren Geschäftsjahresausblick gekürzt und außerdem würden die mittelfristigen Ziele überprüft, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Donnerstagabend. Vor allem in Deutschland und Frankreich wirke sich das schlechtere Verbrauchervertrauen auf die Verkäufe aus, sowohl im Laden als auch Online./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 17:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 17:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000BEAU7Y1