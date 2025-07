The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.07.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.07.2025

.

ISIN Name

CA39101C1095 GREAT NORT.ENER.META.INC.

DE000BEAU7Y1 DOUGLAS AG INH O.N.

US59564R8079 BIODEXA PHARMA ADR O.N.

US91086QBG29 MEXICO 16/26 MTN





© 2025 Xetra Newsboard