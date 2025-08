Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US59564R8079 Biodexa Pharmaceuticals PLC 30.07.2025 US59564R8806 Biodexa Pharmaceuticals PLC 31.07.2025 Tausch 10:1

CA39101C1095 Great Northern Energy Metals Inc. 30.07.2025 CA0240301089 American Atomics Inc. 31.07.2025 Tausch 1:1

DE000BEAU7Y1 Douglas AG 30.07.2025 DE000BEAU1Y4 Douglas AG 31.07.2025 Tausch 1:1





