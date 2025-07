The following instruments on XETRA do have their first trading 31.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.07.2025Aktien1 US3168411052 Figma Inc.2 US36467X2062 Gentoo Media Inc.3 AU0000050130 Ora Banda Mining Ltd.4 CA0240301089 American Atomics Inc.5 US59564R8806 Biodexa Pharmaceuticals PLC ADR6 DE000BEAU1Y4 Douglas AGAnleihen/ETF1 FR0014011OU0 OPmobility S.A.2 US251526DB24 Deutsche Bank AG3 AT0000A3MXT1 Erste Group Bank AG4 XS3119402793 Sasol Financing International Ltd.5 USP3012UAA45 Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa6 US78017DAM02 Royal Bank of Canada7 US91282CNR87 United States of America8 US91282CNP22 United States of America9 XS3135157298 Eurofins Scientific S.E.10 XS2814566365 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.11 DE000HEL0KK0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HEL0KJ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HEL0KA1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HEL0J74 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0J09 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 US91282CNN73 United States of America17 IE000HY30YW6 Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF