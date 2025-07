The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2025



ISIN Name

CA83417Y1088 SOLARBANK CORP.

CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS

GB00BN4HT335 INDIVIOR PLC DL 0,50

SE0000454746 BIOTAGE AB SK 1

SE0017161243 FORTNOX AB

SE0022088282 RAYTELLIGENCE

US09627Y1091 BLUEPRINT MED.CORP.DL-001

US15961R1059 CHARGEPOINT HOLDINGS CL.A

US36467X2062 GENTOO MEDIA INC. DL 1

US59045L1061 MERSANA THERAP. DL-,0001

US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001





