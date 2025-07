The following instruments on XETRA do have their first trading 28.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.07.2025Aktien1 CNE1000070L0 Beijing Geekplus Technology Co. Ltd.2 SGXC92727947 NTT DC REIT3 US70451X1046 Payoneer Global Inc.4 US82455L2007 Shimadzu Corp. ADR5 JP3357200009 Shimadzu Corp.6 US15961R3030 ChargePoint Holdings Inc.7 US59045L2051 Mersana Therapeutics Inc.8 CA73933V1004 Powerbank Corp.9 CA9582117086 Western Forest Products Inc.Anleihen/ETF1 US45906M6D83 International Bank for Reconstruction and Development2 US539830CL14 Lockheed Martin Corp.3 US539830CK31 Lockheed Martin Corp.4 US539830CM96 Lockheed Martin Corp.5 FR0014011PT9 Gecina S.A.6 USL00849AB20 Adecoagro S.A.7 AU0000407256 Australia, Commonwealth of...8 XS3114394995 Invitalia S.P.A.9 CH1108681508 MTN Funding PLC10 IE000HY30YW6 Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1C11 IE000FO05UG4 Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D12 IE000FO1A5D1 Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF - 1C13 IE000FL46JJ1 Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF - 1D14 IE000472H9T4 Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C15 IE000EXUE0G2 Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1D