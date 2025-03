Köln (ots) -Romantik, große Emotionen und ein völlig neues Kapitel in ihrem Leben: In der 5. Staffel von "Princess Charming" begibt sich Vanessa Borck (28), bekannt als "Nessiontour", auf eine Reise voller Herzklopfen, Emotionen und romantischer Dates - mit der Hoffnung, ihre neue Traumfrau zu finden. Die erfolgreiche RTL+ Original-Reality, die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und für den Grimme-Preis nominiert wurde, kehrt 2025 mit neuen Folgen zurück. Vor der traumhaften Kulisse Thailands trifft Vanessa auf eine Gruppe Singles.Wer ist Vanessa Borck? Diese Single-Lady öffnet ihr Herz für eine neue LiebeVanessa Borck aus Berlin ist vielen bekannt als "Nessiontour". Sie teilt mit ihrer Community auf Social Media Einblicke in ihr Leben als Person und Mutter. Jetzt ist Vanessa bereit für einen neuen Lebensabschnitt - und öffnet ihr Herz als neue "Princess Charming". "Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?", fragt sich Vanessa: "Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen. Außerdem liebe ich es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen - 24/7."Alle "Charming" Shows basieren auf dem Originalformat "Finding Prince Charming" von Paramount Global Content Distribution. Produziert wird "Princess Charming" von Seapoint Productions GmbH & Co KG.Pressekontakt:Jovan EvermannKommunikation RTL Deutschlandjovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5995510