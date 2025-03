Die UBS droht damit, die Schweiz zu verlassen. Die Regierung will die Großbank nachträglich dafür bestrafen, dass man ihr geholfen hat, die Krise bei der Credit Suisse zu bereinigen. Nike kommt auf keinen grünen Zweig. Trotz eines Wechsels an der Spitze setzt sich die Umsatzkontraktion weltweit fort. Salzgitter hofft auf eine Schwarze Null in 2025. Insgesamt stimmt der Vorstand die Aktionäre aber auf ein schwaches Jahr ein.Auch am letzten Handelstag der Woche sehen wir im Verlauf der Sitzung bei fast allen asiatischen Benchmarks deutliche Verluste. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...