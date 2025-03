DJ Rio Tinto äußert großes Interesse an Kupferinvestitionen in den USA

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Rio Tinto will seine Investitionen in den USA erhöhen. "Wir haben den starken Wunsch, mehr in den USA zu investieren, vor allem in Kupfer", erklärte die Leiterin des Kupfergeschäfts von Rio Tinto, Katie Jackson, am Freitag in einer per E-Mail versandten Stellungnahme. Die Trump-Administration habe die Notwendigkeit anerkannt, heimische Quellen für Kupfer und andere wichtige Materialien zu erschließen.

Der US-Präsident hatte zuvor eine Durchführungsverordnung zur Straffung der Genehmigungsverfahren und zur Erhöhung der staatlichen Finanzierung von Mineralienprojekten unterzeichnet.

Rio Tinto, der nach Börsenwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt, ist Mehrheitseigentümer und Betreiber des Resolution-Kupferprojekts in Arizona. Schätzungen zufolge könnte es bis zu einem Viertel des derzeitigen Bedarfs an dem Industriemetall in den USA decken.

Rio Tinto betreibt auch den Kupferbetrieb Kennecott in Utah. Dort wird der Untertagebau erweitert, nachdem 2023 bereits ein Umbau der Schmelzanlage abgeschlossen wurde. Das Unternehmen fördert in den USA mehrere andere Materialien, darunter Lithium, Borate und Tellur.

March 21, 2025 03:27 ET (07:27 GMT)

