NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das neue Anlagevotum resultiere alleine daraus, dass der Kurs der Schweizer inzwischen in Schlagdistanz zum unveränderten Kursziel von 93 Franken gekommen sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 18:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 00:45 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

CH0038863350