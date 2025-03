Wenn es um Lebensmittel geht, schaut der deutsche Verbraucher aufgrund teils deutlicher Preiserhöhungen in der jüngeren Vergangenheit noch immer sehr genau hin. Günstige Eigenmarken von Supermärkten und Discountern erfreuen sich großer Beliebtheit, sehr zum Leidwesen von Nestlé. Dort spricht man nun über bestehende Überkapazitäten und will diese durch Werksschließungen bzw. Verkäufe begrenzen.Anzeige:Am Donnerstag kündigte Nestlé (CH0038863350) an, sein Wer für die Produktion von Öl, Senf und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...