Circus hat eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht angekündigt, bei der 1,33 Mio. neue Aktien (ca. 5,9 % des derzeitigen Grundkapitals) zu 16,00 EUR je Aktie ausgegeben werden sollen, um einen Bruttoerlös von 21,3 Mio. EUR zu erzielen. Die Mehrheit der bestehenden Aktionäre, die 78,6% der Aktien halten, haben auf ihre Bezugsrechte verzichtet. Die entsprechenden 1,0 Mio. Aktien wurden bereits im Voraus bei neuen und bestehenden Investoren, darunter Co-CEO Claus Holst-Gydesen, platziert, wodurch 16 Mio. EUR gesichert sind. Die restlichen Aktien werden im April 2025 angeboten. Die Erlöse werden das Wachstum von Circus unterstützen, einschließlich der Produktion von 500 CA-1-Einheiten im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Restaurant-Franchiseunternehmen Mangal. Im Mai soll die Produktion am neuen Fertigungsstandort in China beginnen. Die Kapitalerhöhung sollte Circus in die Lage versetzen, den Finanzierungsbedarf in 2025 zu decken. mwb researchs Analysten bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se