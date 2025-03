Gold auf Allzeithoch, Euro stark. DAX, Dow & Aktien (Micron, PDD, NVIDIA, Tesla,...) im Chartcheck

Anzeige / Werbung

An der Wall Street könnte sogar die fünfte Minuswoche in Folge anstehen, wenn die Indizes heute das Minus vom Handelsstart nicht aufholen. Welche Werte hier genau "bremsen", erörtern wir nach dem Blick auf die großen Indizes Dow Jones und Nasdaq. Dieser war bereits heute zum Handelsstart erneut an den Wochentiefs, nachdem er einen starken Wochenstart vollzogen und zur Fed-Sitzung am Mittwoch fast daran anknüpfen konnte. Erwartungsgemäß blieben die Zinsen in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent und sollten den weiteren Schätzungen erst im Juni gesenkt werden. Bis dahin schaut Jerome Powell auf die Auswirkungen des Zollstreits, den Donald Trump mit mehreren Ländern begonnen und ab April ausweiten möchte. Dies sollte sich auf die Inflation auswirken, was der Fed-Chef jedoch als "kurzfristige Auswirkung" erst einmal herunter spielte.

Mit diesen Rahmenbedingungen verstärkte sich auch der Druck auf den US-Dollar, was weiteres Aufwärtspotenzial für den Euro bedeutete. Zwischenzeitlich stand dieser sogar solide über der Marke von 1.09 und korrigiert nun zum Wochenausklang etwas. Parallel dazu markierte der Goldpreis in dieser Woche weitere Allzeithochs. Dies schauen wir uns gern am Montag genauer an.

Alle Charts hast Du heute im Mix aus NanoTrader, TradingView und Stock3 dargestellt bekommen.

Bei den Einzelwerten standen heute in der Berichterstattung die Werte mit weiteren Quartalszahlen. Nike als größter Sportartikelhersteller der Welt leidet weiter unter dem China-Geschäft. Zudem gab der Konzern im Umfeld der Zollpolitik einen deutlich schlechteren Ausblick als erwartet und rechnet nun sogar damit, dass sich die Umsatzrückgänge weiter beschleunigen . Die Aktien verlieren daher heute deutlich an Boden und fallen unter die Tiefs der letzten Jahre. Ist der nächste Halt bereits das Corona-Tief? Es ist im Chartbild auf jeden Fall sichtbar und zog auch Konkurrenten wie Lululemon oder Adidas aus Deutschland nach unten.

Bei FedEx kam es ebenfalls zu Verkäufen nach den Earnings und dem sehr schwachen Ausblick. Die aktuelle Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde im Nachgang an die Zahlen gesenkt und mit der schwachen Nachfrage und der Unsicherheit in der US-amerikanischen Industrie begründet. Im Jahresverlauf hat die Aktie bereits über 20 Prozent und damit weit mehr als der Konkurrent UPS verloren. Vom Chartbild her muss man sich Sorgen machen, ob wir nach dem GAP heute und dem gescheiterten Versuch eines neues Allzeithochs vor wenigen Wochen nun auch die Marke von 200 US-Dollar anlaufen.

Ebenfalls nach Quartalszahlen unter Druck, aber noch im Aufwärtstrend, stand PDD Holdings. Der chinesische Versandhändler und Betreiber der E-Commerce-Plattformen Pinduoduo sowie Temu verfehlte die Marktschätzungen für den Umsatz. Trotz hoher Rabatte und staatlicher Anreize zur Ankurbelung der Ausgaben gelang keine positive Überraschung. Die Aktien notieren dennoch im mittelfristigen Aufwärtstrend.

Ein ähnliches Bild gab Micron Technology ab, die wir uns im Umfeld von Nvidia und deren Produkt-Updates, sowie Apple und Tesla als Schwergewichte, auch im Chartbild ansehen.

Mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen in der neuen Woche sind noch GameStop, Walgreens, Lululemon und Dollar Tree zu nennen, welche kommende Woche berichten werden.

