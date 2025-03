The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2025ISIN NameCA46500E1079 ISOENERGY LTD. O.N.US00183L1026 ANGI INC DL-,001US45784G2003 ZOOMCAR HLDGS NEW DL-,001US47010C8055 JAGUAR HEALTH NEW DL-0001