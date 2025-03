Die ABB Aktie zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung. Am 21. März 2025 notierte der Technologiekonzern bei 52,40 EUR, was trotz eines leichten Tagesrückgangs von 1,23% einen bemerkenswerten Jahresanstieg von 20,17% darstellt. Der positive Trend setzte sich bereits in der Vorwoche fort, als der Schweizer Konzern am 19. März einen nennenswerten Kursanstieg verzeichnete. Im laufenden Monat konnte das Wertpapier um 1,40% zulegen, wobei die Aktie aktuell 20,75% über ihrem 52-Wochen-Tief liegt.

Wichtige Termine stehen bevor

Anleger sollten die kommenden Ereignisse im Blick behalten: Am 27. März 2025 findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt vom Dividendenabschlag am 31. März. Besonders relevant dürfte die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 17. April werden. Mit einer Marktkapitalisierung von 97,3 Milliarden Euro bleibt ABB ein Schwergewicht im Elektrotechnologiesektor.

