Das Technologieunternehmen intensiviert seine Rückkaufstrategie und holt neue Führungskräfte an Bord, während Analysten trotz Kursrückgang Potenzial sehen.

Open Text hat sein Aktienrückkaufprogramm auf 450 Millionen US-Dollar erhöht und einen automatischen Aktienrückkaufplan eingerichtet. Die Aktie schloss am Freitag mit einem leichten Plus von 0,16 Prozent bei 24,40 Euro, liegt jedoch seit Jahresanfang mit 11,43 Prozent im Minus und hat in den vergangenen zwölf Monaten sogar 33,75 Prozent an Wert verloren.

Das Unternehmen verstärkt seine Führungsriege durch wichtige Neubesetzungen. Savinay Berry wurde zum Executive Vice President und Chief Product Officer ernannt. Berry bringt umfangreiche Erfahrung im Technologie- und Engineering-Bereich mit und leitete zuvor die Produkt- und Engineering-Abteilung bei Vonage. In seiner neuen Position wird er sich auf die Weiterentwicklung der Produktpalette von Open Text konzentrieren, mit besonderem Fokus auf KI- und Sicherheitslösungen.

Finanzstrategie und Führungswechsel

Zusätzlich verstärkt Chadwick Westlake als neuer Executive Vice President und Chief Financial Officer das Führungsteam. Seine Ernennung zielt darauf ab, die Finanzstrategien des Unternehmens zu stärken und die Expansionspläne zu unterstützen. Diese personellen Veränderungen fallen in eine Zeit, in der Open Text mit Herausforderungen konfrontiert ist, wie der Abstand von 12,20 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt verdeutlicht.

Trotz der rückläufigen Kursentwicklung bewerten Analysten Open Text derzeit als "Kaufen" mit einem Kursziel von 35,00 US-Dollar. Diese positive Einschätzung wird mit der Position des Unternehmens im Bereich Informationsmanagement und den strategischen Initiativen begründet, die auf Wachstum und Innovation ausgerichtet sind. Bemerkenswert ist auch der relative Abstand zum 52-Wochen-Tief von 23,11 Euro, das erst kürzlich am 13. März 2025 erreicht wurde und von dem sich der Kurs mittlerweile um 5,58 Prozent erholt hat.

