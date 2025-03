Der Kurs der Seb Aktie hat am Freitag, den 21. März 2025, einen Rückgang verzeichnet und schloss bei 89,70 Euro, was einem Minus von 1,99 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt sich die Aktie des französischen Haushaltsgeräteherstellers auf Monatssicht mit einem Plus von 5,22 Prozent in einer robusten Verfassung. Der Kurs liegt derzeit 8,78 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, jedoch noch 33,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Seb ?

Mit einer Marktkapitalisierung von 5,0 Milliarden Euro bleibt Seb ein bedeutender Akteur im Bereich der Haushaltsgeräte. Die aktuellen Bewertungskennzahlen zeigen interessante Aspekte: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei niedrigen 0,60, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 9,32 ebenfalls unter dem Durchschnitt des breiten Marktes rangiert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 10,68 prognostiziert.

Anzeige

Seb-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Seb-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Seb-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Seb-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Seb: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...