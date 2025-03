Die Corestate Capital Aktie verzeichnete am 22. März 2025 einen leichten Aufwärtstrend im Frühhandel. Der Kurs stieg um 1,76 Prozent auf 0,376 Euro, nachdem das Wertpapier am Vortag noch unter Druck gestanden hatte. Diese moderate Erholung steht im Kontrast zur negativen Monatsentwicklung, bei der die Aktie des luxemburgischen Immobilien-Investmentmanagers in den letzten vier Wochen einen Rückgang von 2,84 Prozent hinnehmen musste. Bemerkenswert bleibt jedoch die positive Jahresentwicklung mit einem Plus von 15,16 Prozent.

Bewertungskennzahlen weisen auf Unterbewertung hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Corestate Capital ?

Trotz der aktuellen Kursgewinne notiert die Corestate-Aktie mit 96,81 Prozent deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die Bewertungskennzahlen zeigen interessante Signale: Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,21 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 0,41 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das über 29 internationale Standorte verfügt, beläuft sich derzeit auf 12,9 Millionen Euro.

Anzeige

Corestate Capital-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Corestate Capital-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Corestate Capital-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Corestate Capital-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Corestate Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...