Der US-Flugzeughersteller verzeichnet deutliche Kursgewinne nach Zuschlag für die Entwicklung eines hochmodernen Militärflugzeugs unter der Trump-Administration.

US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass der amerikanische Flugzeughersteller Boeing den Zuschlag für die Entwicklung eines revolutionären Kampfjets der sechsten Generation erhalten hat. Diese Ankündigung löste unmittelbare Reaktionen an der Börse aus: Die Boeing-Aktien verzeichneten einen beachtlichen Anstieg von 4,84 Prozent auf 181,19 US-Dollar, während der Konkurrent Lockheed Martin, der bei diesem prestigeträchtigen Projekt leer ausging, einen deutlichen Kursrückgang von über sieben Prozent hinnehmen musste. Der neue Kampfjet soll den Namen F-47 tragen - eine augenscheinliche Anspielung auf Trumps Position als 45. und nun 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Trump betonte in seiner Rede im Weißen Haus die außergewöhnlichen Fähigkeiten des neuen Jets: "Nichts auf der Welt kommt auch nur annähernd an ihn heran." Der F-47 werde "das fortschrittlichste, fähigste und tödlichste Flugzeug aller Zeiten sein". Besonders bemerkenswert ist die Enthüllung, dass ein Prototyp des Flugzeugs bereits seit fast fünf Jahren unter strengster Geheimhaltung Testflüge absolviert.

Rettungsanker für den angeschlagenen Flugzeugbauer

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Boeing ?

Diese Auftragsvergabe stellt für den wirtschaftlich in Schwierigkeiten geratenen Boeing-Konzern einen bedeutenden Erfolg dar. Nach einer Serie von Qualitätsproblemen und Sicherheitsbedenken bei verschiedenen Flugzeugmodellen kommt dieser Großauftrag zur rechten Zeit. Mit dem F-47 soll Boeing die bisher von Lockheed Martin produzierten F-35 Jets als modernste Kampfflugzeuge der US-Streitkräfte ablösen. Verteidigungsminister Pete Hegseth bezeichnete den Auftrag als "historische Investition in das amerikanische Militär". Wie Trump andeutete, werden in den kommenden Jahren mehrere dieser Maschinen gebaut werden, wobei aus Gründen der nationalen Sicherheit keine detaillierten Informationen zu den technischen Spezifikationen oder dem genauen Umfang des Auftrags preisgegeben wurden. Für Börsenanalysten ist jedoch klar, dass dieser Auftrag eine langfristige Einnahmequelle für Boeing darstellen und zur finanziellen Stabilisierung des Unternehmens beitragen wird.

Anzeige

Boeing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Boeing-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Boeing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Boeing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Boeing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...