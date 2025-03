Der Logistikkonzern plant eine Reduzierung von 8.000 Arbeitsplätzen bis Jahresende als Reaktion auf sinkende Briefvolumen im Digitalzeitalter.

Die Deutsche Post plant den Abbau von 8.000 Stellen im Brief- und Paketgeschäft in Deutschland bis Ende des Jahres. Der Konzern reagiert damit auf die rückläufigen Briefmengen im digitalen Zeitalter und will den Stellenabbau sozialverträglich gestalten. Die Aktie des Logistikunternehmens notierte am Freitag bei 41,07 Euro, was einem Tagesverlust von 1,11 Prozent entspricht. Auf Monatssicht verzeichnet das Papier jedoch ein deutliches Plus von 13,02 Prozent.

Die Deutsche Post steht vor der Herausforderung, sich im digitalen Zeitalter neu zu positionieren. Die angekündigte Reduzierung der Arbeitsplätze und die geplante Anpassung der Portopreise ab 2025 sind Teil der Strategie, um die Effizienz zu steigern und auf die veränderten Marktbedingungen zu reagieren. Trotz der strukturellen Herausforderungen konnte die Aktie seit Jahresbeginn um beachtliche 21,26 Prozent zulegen.

Dividendenrendite und Analysten-Einschätzungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deutsche Post ?

Im Geschäftsjahr 2024 zahlt die Deutsche Post eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie aus. Bei einem Kurs von 40,95 Euro am 21. März ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 4,52 Prozent. Analysten sehen trotz der jüngsten Kursgewinne weiterhin Potenzial in der Aktie. Mit einem aktuellen Kurs von 41,07 Euro liegt der faire Wert laut Experteneinschätzungen höher, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Die technischen Indikatoren zeigen eine positive Entwicklung: Der Aktienkurs liegt derzeit 10,13 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt von 37,29 Euro und 9,60 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt. Vom 52-Wochen-Hoch von 43,35 Euro, erreicht am 6. März 2025, ist die Aktie aktuell 5,26 Prozent entfernt. Gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 33,13 Euro vom 14. Januar 2025 verzeichnet das Papier einen deutlichen Anstieg von fast 24 Prozent.

Anzeige

Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 22. März liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...