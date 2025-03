wO Börsenlounge - die Woche: Von der Mutares-Steyr-Story, Nvidias Quantenangriff und einem China Trio

Das Schuldenpaket in Deutschland hat diese Woche den Ton angegeben. Die Aktie von Steyr gewann 400 % an einem Tag, nur um zwei Tage später wieder einzubrechen. Zudem haben die China-Lieblinge der Börsenlounge gepunktet!Warren Buffett setzt erneut auf Japans Handelsriesen Schon seit 2019 hat Warren Buffett ein Auge auf die fünf größten japanischen Handelshäuser - Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo - geworfen. Und seine Strategie? Ein voller Erfolg! Die sogenannten "Sogo Shosha", wie diese Unternehmen in Japan genannt werden, haben sich als lohnende Investition erwiesen. Von Anfang an setzte Buffett auf eine langfristige Beteiligung - und blieb seinem Kurs treu. Über die Jahre …

