Unterföhring (ots) -Eine Live-Show auf einem Autohof an der A6. Absurd? Nein, das ist "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf rufen am Samstagabend zur Prime Time auf ProSieben dazu auf, live den Autohof Bad Rappenau Nord an der A6 in Baden-Württemberg zu besuchen, um spontan Kandidatin oder Kandidat in ihrer neuen Quizshow zu werden.2.324 Menschen kommen dem Quiz-Aufruf nach und stehen zwischen Zapfsäulen und Lkw am mobilen Quizstudio an, um mitzuspielen. Alina kommt im Finale als letzte Kandidatin ins Spiel, beantwortet die Finalfrage richtig und nimmt die hohe Gewinnsumme von 100.000 Euro mit nach Hause.ESGQ-Siegerin Alina: "Meine Schwiegereltern waren bei mir zu Besuch, wir haben gegessen und ich habe gesagt, ich muss jetzt mit Freundinnen da hin. Und ich habe versprochen, wenn ich hier hochkomme, dann teile ich mit meinen zwei Freundinnen. Und das mache ich!"Sehr gutes Quiz, sehr guter Marktanteil: Starke 14,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer in der ProSieben-Senderzielgruppe schalten die erste reguläre Folge der neuen Show-Reihe am Samstag ein, damit gewinnt ProSieben souverän die Prime Time.Wo tauchen Joko & Klaas jetzt auf? Am kommenden Samstag geht "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" an einem neuen, überraschenden und absurden Ort weiter. Wo? Das bleibt bis zur Show geheim."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: ESGQBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 23.03.2025 (vorläufig gewichtet)