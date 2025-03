Alphabet ist in den letzten Tagen böse unter die Räder gekommen. Grund ist die teuerste Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Für 32 Milliarden Dollar will man sich Wiz, einen Spezialisten für Cybersecurity im Cloud Sektor, unter den Nagel reißen. Für Alphabet auf lange Sicht ein guter Deal. Ist die Aktie schon reif für einen Zukauf für das langfristige Depot?Irre Kursausschläge gab es zuletzt bei der Aktie von Steyr Motors. Als Zulieferer für die Rüstungsindustrie wurde die Aktie auf einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...