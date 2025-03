Die INDUS Holding AG hat Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, die im Rahmen der bereits zu Jahresbeginn veröffentlichten Vorabmeldung liegen. Angesichts des herausfordernden makroökonomischen Umfelds ist der Umsatzrückgang um 4,5?% auf 1,72 Mrd. EUR positiv zu werten. Hervorzuheben ist erneut der starke Free Cashflow, der mit 135 Mio. EUR besser ausfiel als erwartet. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatz von 1,75-1,85 Mrd. EUR und einem bereinigten EBITA von 150-175 Mio. EUR entspricht den Markterwartungen. Darüber hinaus stellte INDUS eine ambitionierte Akquisitionsstrategie vor und plant, bis 2030 rund 500 Mio. EUR in Wachstumsfelder zu investieren. Für das Geschäftsjahr 2024 schlägt das Unternehmen eine stabile Dividende von 1,20 EUR je Aktie vor, was einer Dividendenrendite von rund 6?% entspricht. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung (BUY) mit einem Kursziel von 34,00 EUR, da sie den Ausblick des Unternehmens als ermutigendes Signal werten, dass sich die in Q3 und Q4 beobachtete Dynamik auch im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen dürfte. Weitere Einblicke werden auf dem bevorstehenden Kapitalmarkttag erwartet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/INDUS%20Holding%20AG